Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, defendeu hoje que a equipa está exclusivamente concentrada no duelo com o Portimonense, para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, e que ainda não pensa no clássico com o FC Porto.

"Não vamos fazer gestão no 'onze'. Este é o jogo mais complicado porque é o próximo. Todos os jogos valem três pontos e depois vamos pensar no jogo do Porto. Vamos focar-nos no jogo com o Portimonense, que tem um treinador experiente", afirmou o técnico leonino, deixando ainda um aviso: "O jogo com o Porto não existe para nós, o que existe é o jogo com o Portimonense. A melhor maneira de jogar o jogo a seguir é ganhar o anterior".

Segundo Rúben Amorim, o Portimonense vem a Alvalade "no melhor momento" da sua temporada e apresenta "bons valores". O treinador dos 'leões' elogiou ainda a "velocidade" dos algarvios, bem como a sua força nas bolas paradas, realçando que é das "equipas que acerta mais vezes" neste aspeto e que "pode roubar pontos", mas reiterou que os jogadores do Sporting estão "precavidos" para as dificuldades.