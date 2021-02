Actualidade

O antigo presidente do Boavista João Loureiro foi hoje ouvido durante quatro horas pela Polícia Federal (PF) brasileira, na cidade de Salvador, onde foram "extraídos arquivos" do seu telemóvel, informaram à Lusa fontes oficiais.

Numa declaração enviada à Lusa, no final do depoimento, Loureiro confirmou que "prestou declarações como testemunha junto das autoridades competentes em Salvador", frisando estar "absolutamente alheio a tudo que se passou".

Em causa está a apreensão, pela Polícia brasileira, de 500 quilos de cocaína com destino a Portugal, escondida num avião particular do qual João Loureiro integrava a lista de passageiros.