Actualidade

Antigos chefes militares condenaram hoje a proposta do Governo para reforçar poderes e competências do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), alertando para eventuais riscos de desequilíbrio e subalternização dos três ramos das Forças Armadas (FA).

Na quarta-feira, em entrevista à Lusa, o ministro da Defesa Nacional revelou que vai apresentar no parlamento, nas próximas semanas, uma proposta de lei para alterar a estrutura superior de comando das Forças Armadas (FA) visando reforçar a autoridade e competências do CEMGFA, que passará a ter o comando operacional de toda a atividade militar.