A coreógrafa Clara Andermatt, cuja companhia de dança celebra 30 anos, está a criar um grande espetáculo de homenagem ao músico cabo-verdiano Orlando Pantera, uma "figura marcante" pela forma como trabalhou e divulgou as raízes culturais do seu país.

Orlando "Pantera" Barreto (1967-2001) foi um dos criadores que também marcou o percurso da Companhia Clara Andermatt, quando manteve uma "ligação especial" com Cabo Verde, simbolizada neste 'cantautor' que a coreógrafa decidiu homenagear, em colaboração com o músico João Lucas e a cantora Mayra Andrade, com estreia prevista para 2022.

A nova peça irá evocar o trabalho de "um músico promissor que influenciou uma geração de muitos cantores da cultura cabo-verdiana, pela forma como contava as histórias do seu povo, inspirando-se nas raízes culturais e musicais, adaptando-as de uma forma contemporânea muito bonita e intensa", descreveu Clara Andermatt, em entrevista à agência Lusa.