Actualidade

O músico Filipe Pinto está de volta com mais um novo 'single', inspirado nos Açores, onde gravou o tema, chamado "Vassalo", e uma curta-metragem representativa, diz, da "autenticidade" do arquipélago.

Vencedor português do programa televisivo Ídolos e de um prémio da MTV, o músico declarou, em entrevista à agência Lusa, que a curta-metragem e o tema musical, gravados na ilha de São Miguel, representam o que sente quando vai ao arquipélago, destacando a "forte relação ambiental" existente, resultante do seu curso de Engenharia Ambiental.

"Nada melhor do que os Açores para representar a liberdade, pelas paisagens, por toda a envolvência dos elementos naturais, desde as ondas do mar às montanhas. Tudo que está detalhado no vídeo expressa a força da música, que eu quis realçar quando a conclui", declarou o músico, que escolheu os Açores porque "necessitava "de ir ao lado mais selvagem e natural, não ter elementos humanos, nem rede, nem de estradas, nem pessoas".