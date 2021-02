Covid-19

Mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas em pelo menos 107 países ou territórios, de acordo com uma contagem feita hoje pela agência AFP com base em fontes oficiais.

Cerca de 45% das doses de vacinas foram administradas nos países ricos do G7, cujos membros se comprometeram na sexta-feira a partilhar melhor as doses com os países pobres.

Nestes sete países vive 10% da população mundial.