Actualidade

O português Fernando Fitas e o venezuelano Ernesto Román Orozco foram os vencedores da segunda edição Prémio Internacional de Poesia António Salvado - Cidade de Castelo Branco, que este ano atribuiu também duas menções honrosas, foi hoje anunciado.

O poeta e jornalista Fernando Fitas venceu com o livro "Elegia dos Pássaros", enquanto Ernesto Román Orozco com a obra "Ángel Áspero".

Já as menções honrosas distinguiram "Passageiro do Real", do português Renato Filipe Cardoso, e "Armadura y Escotes", da argentina Maria Alejandra Chemes.