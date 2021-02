Covid-19

A Polícia Marítima acabou hoje de madrugada com um convívio de seis pessoas a bordo de uma embarcação privada atracada na Marina do Douro, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, adiantou fonte desta força policial.

As pessoas, que terão sido surpreendidas por volta das 04:00 desta madrugada, estavam sem máscara, sem cumprir o distanciamento social e em incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário imposto para conter os contágios por SARS-CoV-2, referiu à Lusa a fonte da Polícia Marítima.

Por esse motivo, os participantes na confraternização foram identificados e alvo de processos de contraordenação, acrescentou a Polícia Marítima.