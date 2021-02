Actualidade

A seleção portuguesa de basquetebol confirmou hoje a vitória no Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, ao vencer o Chipre por 84-52, na sexta e última jornada.

Na 'bolha' de Nicósia, palco das últimas duas rondas, à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, Portugal, que já estava apurado para a segunda ronda de pré-qualificação, liderava ao intervalo por 45-22.

A formação comandada por Mário Gomes terminou o agrupamento com 11 pontos e já não pode ser ultrapassada pela também apurada Bielorrússia, que ainda joga hoje com a Albânia e só pode chegar aos 11, mas tem desvantagem no confronto direto.