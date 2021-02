Actualidade

A judoca portuguesa Rochele Nunes teve de contentar-se com a medalha de prata no Grand Slam de Telavive, ao perder hoje na final do combate de +78 kg diante da francesa Romane Dicko.

Rochele, 12.ª do 'ranking' olímpico, tinha tido um percurso perfeito até à final, mas não era favorita diante de Dicko, 10.ª na qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas com uma recente 'carteira' de resultados impressionantes.

A francesa, de apenas 21 anos, chegou à final em Telavive, depois de recentemente ter vencido o Masters de Judo, em Doha, de em novembro, em Praga, se ter sagrado campeã europeia pela segunda vez, após um triunfo em 2018, e em fevereiro ter chegado ao ouro no Grand Slam de Paris.