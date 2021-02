Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, voltou hoje a frisar que a sua equipa é a única entre os primeiros classificados que ainda não beneficiou de uma grande penalidade na I Liga portuguesa de futebol esta época.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico garantiu que o topo da estrutura do futebol do clube, "treinador, presidente e Rui [Costa]", têm consciência dos motivos pelos quais o Benfica está a 13 pontos da liderança e apontou a 'mira' às arbitragens dos últimos jogos para explicar parte dos insucessos da equipa.