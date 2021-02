Actualidade

O tribunal ordenou a liberdade imediata dos três ativistas da província angolana de Cabinda, detidos desde junho de 2020, "por não haver razões justificativas para a prorrogação do prazo de prisão preventiva".

De acordo com o despacho de pronúncia, datado de 18 de fevereiro, a que a Lusa teve hoje acesso, os réus Maurício Gime, de 31 anos, André Bônzela, de 29 anos, e João Mampuele, de 42 anos, foram pronunciados pelos crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa.

O documento refere que os réus, restituídos à liberdade na sexta-feira, se encontravam presos desde os dias 28 e 30 de junho de 2020, porque o magistrado do Ministério Público da acusação manteve essa medida de coação pessoal, aplicada aos mesmos com fundamento no perigo de fuga e continuação da atividade criminosa.