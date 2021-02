Actualidade

O médio grego Andreas Samaris foi hoje chamado aos convocados do Benfica para a visita de domingo ao Farense, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista sem o alemão Weigl, que cumprirá castigo.

O médio germânico ficou fora do jogo no Algarve, depois de na última jornada ter completado o quinto cartão amarelo no campeonato, no empate em casa do Moreirense (1-1), num lance em que os 'encarnados' se queixaram de uma grande penalidade por assinalar.

"Já vi várias vezes esse lance, a primeira ação é a que o Weigl é derrubado dentro da [grande] área, depois cai, não cai, porque ele é alemão, se fosse 'portuga' caía logo ali, mas ele tem uma formação diferente. É uma grande penalidade, é penalizado, ficámos sem o jogador e ainda por cima não foi marcada a grande penalidade", criticou hoje o treinador Jorge Jesus.