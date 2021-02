Mau tempo

Cascais, Lisboa, 20 fev 2021 (Lusa) - A circulação de comboios na Linha de Cascais foi restabelecida nos dois sentidos pelas 21:40 de hoje, após ter estado interrompida durante cerca de nove horas devido à queda de uma árvore, avançou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação encontrava-se suspensa desde as 12:45 entre São Pedro do Estoril e Cascais, em consequência da "queda de uma árvore de grandes dimensões", segundo a IP, referindo que os comboios continuaram a circular entre o Cais do Sodré (Lisboa) e São Pedro do Estoril (Cascais).

No âmbito do restabelecimento da circulação na Linha de Cascais, os comboios começaram, a partir das 21:40, a operar "em ambos os sentidos através de uma única via, entre São Pedro e Cascais", disse à Lusa a mesma fonte.