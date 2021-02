Covid-19

O diretor do serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal defende que devia ser preservada muita da organização hospitalar na pandemia, que não resultou de diretivas superiores, mas do esforço dos próprios profissionais e dos serviços.

"Muita da organização hospitalar nesta pandemia resultou não de diretivas que vieram superiores, não tivemos assim tantas com substância (...). Mais cedo ou mais tarde, toda a gente se foi adaptando e reinventando", disse o responsável, sublinhando que isso fez com que os médicos ganhassem mais autonomia.

"Mostraram que, com as condições que tinham e que criaram, foram capazes de contribuir para uma resposta que podia ter sido, apesar de tudo, mais deficitária (...). Esta autonomia foi algo que acabou por ter de acontecer e devia ser preservada", defendeu.