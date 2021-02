PRR

O primeiro-ministro, António Costa, considerou "bem-vindos os contributos" da sociedade civil relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a apresentar em Bruxelas, mas recordou às estruturas artísticas as limitações do programa.

Num artigo de opinião publicado hoje no jornal Público, Costa responde a uma carta aberta, divulgada na sexta-feira e assinada por personalidades e estruturas artísticas, que critica a ausência de propostas de investimento do Governo na Cultura, no PRR.

Na resposta, o primeiro-ministro lembrou serem "bem-vindos os contributos" até 01 de março, dia em que termina a consulta pública do programa.