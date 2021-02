Actualidade

O socialista Andrés Arauz, delfim do ex-Presidente Rafael Correa, vai enfrentar o conservador Guillermo Lasso na segunda volta das eleições presidenciais de 11 de abril no Equador, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) na noite de sábado.

O economista Andrés Arauz, 36 anos, ficou em primeiro lugar na primeira volta, com 32,72% dos votos, contra 19,74% do ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso, 65 anos, e 19,39% do líder indígena de esquerda Yaku Perez, 51 anos, segundo os resultados oficiais do escrutínio de 07 de fevereiro, proclamados pelo secretário do CNE, Santiago Vallejo.

Após a proclamação dos resultados, os candidatos ainda podem apresentar recursos.