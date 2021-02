Mau tempo

A Proteção Civil registou 828 ocorrências relacionadas com o mau tempo no sábado, desde inundações a quedas de árvores e estruturas, sendo que metade das situações ocorreu no distrito de Lisboa.

"Entre as 8:00 e as 23:59 de sábado registámos 828 ocorrências", disse à Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o oficial de operações, a maioria das situações estavam relacionadas com inundações, quedas de árvores e quedas de estruturas.