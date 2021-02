Actualidade

O coletivo de rap Wet Bed Gang edita hoje "Ngana Zambi", o primeiro álbum criado de raiz - "do primeiro 'beat' à última palavra" -, no qual rimam sobre a atualidade, com a colaboração do 'kota' Bonga na narração.

"Ngana Zambi" começou a ser pensado em 2018, um ano depois do EP de estreia "Filhos do Rossi" - uma homenagem a um dos fundadores do 'movimento' Wet Bed Gang, João Rossi - e foi o primeiro trabalho que Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr. fizeram "todo de raiz".

"É tudo original, tudo 100% nosso, desde o primeiro 'beat' à última frase", disse Zizzy Jr. (Pedro Osório), em entrevista à agência Lusa. Até então, os trabalhos incluíam algumas músicas com "instrumentais da Internet".