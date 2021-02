Covid-19

África registou, nas últimas 24 horas, mais 10.400 de casos de covid-19, totalizando agora 3.819.576 infetados e 100.993 mortos, mais 319, segundo os dados oficiais mais recentes da pandemia na região.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas 3.372.490 pessoas recuperaram, mais 12.560, um número novamente superior ao das novas infeções contabilizadas no mesmo período nos 55 Estados-membros da organização.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.808.845 casos e 55.054 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza 1.502.367 infeções e 48.940 mortos.