Actualidade

A Unitel admite que a decisão de processar Isabel dos Santos na justiça britânica para recuperar uma alegada dívida foi discutida e aprovada pela administração, mas negou, em documentos apresentados em tribunal, que tenha sido por ordem do Governo angolano.

Numa réplica aos advogados de Isabel dos Santos apresentada no Tribunal Comercial de Londres a que a Lusa teve acesso, a Unitel reconhece que o processo judicial no Reino Unido contra a Unitel International Holdings (UIH), detida pela Isabel dos Santos, para recuperar uma dívida de mais de 350 milhões de euros, bem como um pedido de arresto em Portugal dos ativos da empresária angolana na ZOPT e NOS, "foram discutidos e aprovados pela Comissão de Coordenação do Conselho de Administração da Unitel".

Porém, perante a sugestão de que a maioria dos membros do conselho de administração foi escolhida pelas autoridades angolanas, a Unitel lembrou que os dois administradores nomeados pela PT Ventures, Miguel Geraldes e Luiz Rosa, foram designados antes da venda da PT Ventures à petrolífera estatal angolana Sonangol.