Actualidade

O espaço cultural Vaga, em Ponta Delgada, encerrou a temporada inicial com a publicação "we never say never", e vai para um 'intervalo', com uma programação mais flexível, para voltar em julho, com o festival Walk & Talk.

O lançamento de "we never say never" ("nunca dizemos nunca", em tradução livre) encerra a temporada inaugural da Vaga, que albergou durante dois meses a exposição que dá o título à publicação, mas que também contou com assembleias, concertos e sessões de cinema.

Jesse James, co-fundador do espaço e da Associação Anda e Fala, explica à agência Lusa que "a publicação não é propriamente sobre a exposição, é sobre o espaço, a temporada e o que originou isto tudo, todas as atividades - e elas todas foram acontecendo em simultâneo, paralelamente".