Actualidade

O Irão classificou hoje como frutíferas as conversações com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, que se encontra em Teerão para evitar que as autoridades do país limitem as inspeções às instalações nucleares.

"O Irão e a AIEA tiveram conversações frutíferas baseadas no respeito mútuo. Os resultados serão divulgados à noite", escreveu na rede social Twitter o embaixador do Irão na AIEA, Kazem Gharibabadi.

Rafael Grossi reuniu-se hoje com o chefe da Agência Iraniana de Energia Atómica, Akbar Salehí, e também terá um encontro com o chefe da diplomacia iraniana, Mohamad Yavad Zarif.