O treinador Sérgio Conceição admitiu hoje que um deslize do FC Porto no terreno do Marítimo, na segunda-feira, em duelo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, comprometerá as aspirações à revalidação do título.

"Se já tivéssemos jogado e o Sporting ainda não, fariam a pergunta ao Rúben Amorim de que estariam a sete pontos caso tivéssemos ganho. Ainda não jogámos e temos de ganhar. O jogo da próxima semana só será importante se tivermos agora três pontos ou ficará muito difícil reabrir o campeonato", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os campeões nacionais partem para o desafio na Madeira com 13 pontos de desvantagem em relação ao líder invicto Sporting, que se impôs no sábado na receção ao Portimonense (2-0) e visitará o Estádio do Dragão na próxima ronda da I Liga.