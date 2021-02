Actualidade

O avançado Paulinho falhou hoje o treino do Sporting, devido a uma "lesão no tendão da coxa esquerda", que o afastou do jogo de sábado, com o Portimonense, informou o líder da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador contratado ao Sporting de Braga no 'mercado de inverno' contraiu a lesão na véspera do jogo com o Portimonense, segundo o técnico Rúben Amorim, que, depois do triunfo sobre os algarvios (2-0), assumiu que será "difícil" o avançado recuperar para o clássico com o FC Porto, na próxima ronda.

"O Paulinho sentiu uma dor no último treino. Queixou-se ao médico, não fez grande alarido, mas tem uma lesão e ainda não sabemos a duração. Já tive aquela lesão, e pode ser pouco tempo ou mais tempo, mas temos o Tiago Tomás, o Tabata, o Jovane, o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, que podem jogar ali. Acho difícil o Paulinho estar pronto para o FC Porto", revelou Amorim, após a partida da 20.ª jornada.