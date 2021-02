Actualidade

A Linha de Leixões, utilizada para o transporte de mercadorias, está cortada desde as 11:43 devido à derrocada de um talude, adiantou hoje à Lusa fonte do Comando de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o desmoronamento aconteceu junto à Rua da Restauração, em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto.

Este incidente não causou feridos, sublinhou fonte do CDOS, adiantando estarem as autoridades no local a remover a terra da linha férrea.