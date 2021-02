Actualidade

O Paços de Ferreira reforçou hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, que ainda não tinha perdido fora, por 2-1, em encontro da 20.ª jornada.

A formação forasteira adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por intermédio do colombiano Óscar Estupiñán, mas o conjunto comandado por Pepa deu a volta ao resultado, com tentos dos ex-vimaranenses João Pedro, aos 33, e Hélder Ferreira, aos 62.

Na classificação, o Paços de Ferreira passou a somar 38 pontos, provisoriamente os mesmos do Benfica, quarto classificado, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o quinto encontro sem ganhar (três empates e duas derrotas), manteve-se com 32.