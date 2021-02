Actualidade

Os ministros da Energia israelita e egípcio concordaram hoje em construir um novo gasoduto entre o campo 'offshore' Leviathan, no Mediterrâneo oriental, e o Egito, que irá permitir aumentar o fornecimento de gás natural liquefeito à Europa.

O acordo foi anunciado durante a visita a Jerusalém do ministro egípcio da Energia, Tarek al-Moulla, que manteve encontros com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o chefe da diplomacia, Gabi Ashkenazi, e com o seu homólogo, Yoni Steinitz.

"As reuniões entre as nossas equipas tiveram o objetivo de reforçar a cooperação entre os nossos países no domínio da energia e, em particular, do gás natural", afirmou o ministro egípcio, numa declaração conjunta, citada pela agência France Presse.