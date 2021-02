Actualidade

A requalificação da antiga escola Froebel, em Lisboa, vai obedecer à conceção original do edifício, datado do fim do século XIX, avançou hoje a Câmara Municipal, após protesto do movimento Fórum Cidadania Lx contra a demolição integral.

"Foi possível desmontar partes inteiras e emblemáticas do edifício. Estas peças, devidamente registadas e inventariadas foram recolhidas para a oficina do carpinteiro subcontratado, onde serão alvo de operação de restauro para posterior utilização na reconstrução do edifício", indicou a Câmara Municipal de Lisboa, em resposta à agência Lusa.

No âmbito das obras de requalificação, o movimento Fórum Cidadania Lx protestou hoje contra a demolição integral do edifício da antiga escola Froebel, no Jardim da Estrela, indicando que a intervenção foi concretizada no passado sábado.