Linha de Leixões reaberta às 19

A Linha de Leixões, utilizada para o transporte de mercadorias, foi reaberta cerca das 19:35, quase seis horas depois de ter sido cortada devido à derrocada de um talude, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil de Gondomar.

A via férrea situada junto à Rua da Restauração, em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto, estava encerrada desde as 11:43.

"Os trabalhos de limpeza da via e de consolidação do talude estão concluídos", revelou comandante da Proteção Civil de Gondomar, Artur Teixeira.