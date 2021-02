Mau tempo

A Câmara de Cascais, distrito de Lisboa, avançou hoje com a constituição de um fundo de apoio aos comerciantes e particulares afetados pelas inundações que ocorreram no sábado, disponibilizando 100 mil euros, com a possibilidade de reforço desta verba.

"O fundo será regulamentado e atribuído após serem desenvolvidas as auscultações dos comerciantes e particulares e da aferição de cobertura de seguros dos mesmos", determinou o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, num despacho assinado hoje e que deverá ser remetido à próxima reunião da executivo camarário para efeitos de ratificação.

No despacho, o autarca Carlos Carreiras realçou que Cascais foi um dos concelhos mais afetados pelo forte temporal que assolou Portugal durante o passado sábado, indicando que as situações mais graves se verificaram no centro da vila, "com inundações de várias lojas, bares e restaurantes situados no Largo de Camões e restante zona baixa envolvente".