Actualidade

O Benfica somou hoje o sexto empate nas últimas nove jornadas da I Liga portuguesa de futebol, ao ficar-se por um 'nulo' no reduto do Farense, em encontro da 20.ª jornada da prova.

Com apenas dois triunfos desde a 12.ª ronda, os 'encarnados', quartos classificados, estão agora a 15 pontos do líder Sporting, quatro do Sporting de Braga e um do FC Porto, que apenas joga na segunda-feira, no reduto do Marítimo.

O Farense subiu, por seu lado, para o 15.º lugar, com 18 pontos, os mesmos de Famalicão (16.º) e Boavista (17.º).