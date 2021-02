Covid-19

O Presidente da Venezuela anunciou, no domingo, um novo confinamento restritivo preventivo da covid-19, a partir de hoje, com base no sistema local "7+7", sete dias de quarentena restrita e sete de flexibilixação.

"Começa a quarentena radical. Necessitamos da quarentena radical. Vamos fazer um esforço. Quarentena radical, voluntária, consciente, do 7+7, o método venezuelano perfeito que tem demonstrado eficácia", disse Nicolás Maduro, na televisão estatal venezuelana.

O anúncio surgiu depois de as autoridades venezuelanas terem flexibilizado a quarentena durante duas semanas, a última das quais devido ao Carnaval, e de na quinta-feira ter começado um plano de vacinação da população mais vulnerável, incluindo profissionais da saúde e militares.