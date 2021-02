Covid-19

O chefe do Governo de Macau elogiou o papel do setor empresarial durante a pandemia de covid-19, num jantar, no domingo, com a Associação Comercial do território.

"Os operadores do setor empresarial, designadamente a Associação Comercial de Macau, imbuídos dos valores do patriotismo e do amor a Macau, uniram-se aos residentes (...), e todos (...) contribuíram para debelar efetivamente a propagação da pandemia (...) e manter a estabilidade da conjuntura socioeconómica local, que retoma gradualmente a normalidade", afirmou Ho Iat Seng.

"Desde o seu estabelecimento, a Associação Comercial de Macau, na prossecução dos valores tradicionais do 'amor pela Pátria e por Macau', tem promovido a união dos setores industrial e comercial e fomentado o seu desenvolvimento, e tem participado proativamente nos assuntos sociais e prestado apoio ao Governo", disse o chefe do executivo, sublinhando que continua a contar com a entidade num momento "marcado pela coexistência de desafios e oportunidades".