O regulador norte-americano para a aviação exigiu no domingo inspeções urgentes aos aviões Boeing 777, um dia após um incêndio no motor de um destes aparelhos em pleno voo, no estado do Colorado.

"Depois de consultar a minha equipa de peritos em segurança aérea relativamente à falha de motor de ontem [sábado] num avião Boeing 777 em Denver, pedi-lhes que emitissem uma diretiva de navegabilidade de emergência que exija inspeções imediatas ou minuciosas de aviões Boeing 777 equipados com alguns motores Pratt & Whitney PW4000", escreveu um responsável da Administração para a Aviação Federal (FAA, na sigla em inglês), Steve Dickson, na rede social Twitter.

"Isto significará provavelmente que alguns aviões serão retirados de serviço", acrescentou.