PRR

O primeiro-ministro, António Costa, apontou hoje como desafio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) identificar projetos exequíveis até 2026 com impacto imediato na recuperação económica e no emprego e potencial de reforma estrutural.

No âmbito da iniciativa governamental "PRR em debate", estão a ser hoje divulgados no portal do Governo na Internet e nas redes sociais dois vídeos em que o primeiro-ministro procura enquadrar este documento e as prioridades para aplicação das verbas da chamada "bazuca europeia" de resposta à crise económica e social provocada pela pandemia de covid-19.

No primeiro vídeo, com cerca de dois minutos, António Costa começa por salientar que o PRR "não visa ser um programa de resposta à emergência", como medidas que se encontram atualmente em vigor, "nem se substitui ao quadro financeiro plurianual" da União Europeia.