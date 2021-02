Actualidade

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro, a Costa Norte da Madeira, Porto Santo e grupos ocidental e central dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, segundo o IPMA.

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro vão estar com aviso amarelo até às 09:00 de hoje devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 09:00 de hoje.