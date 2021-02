Actualidade

Um total de 11 mil pessoas de três comunidades de Mavango, Niassa, no interior norte de Moçambique, estão isoladas depois de a chuva ter danificado as vias de acesso, anunciaram as autoridades.

A ligação habitual à sede distrital ficou cortada depois de alguns troços terem ficado submersos e após a queda de algumas pontes noutros pontos da estrada, indicaram.

A situação de isolamento é a mais recente a ser registada após a chuva intensa das últimas semanas, que tem provocado estragos, sobretudo nas províncias do sul.