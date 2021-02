Actualidade

Mais de 23.000 infrações por uso do telemóvel durante a condução foram registadas no ano passado, revelou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que inicia na terça-feira uma campanha de fiscalização com a GNR e PSP.

A campanha de segurança rodoviária "Phone Off - A conduzir não uses o telemóvel", que envolve a ANSR, a GNR e a PSP, vai prolongar-se até ao dia 01 de março e pretende alertar os condutores para as consequências negativas, e mesmo fatais, do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Segundo a ANSR, em 2020 foram registadas 23.038 infrações deste género, o que corresponde a uma média de 63 por dia.