Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) solicitou hoje o "resgate imediato" de um número incerto de refugiados rohingya à deriva há vários dias sem comida ou água no Mar de Andamão, no oceano Índico.

O navio partiu há cerca de dez dias da rede de campos de refugiados em Cox Bazar, no Bangladesh, onde vivem mais de 725.000 pessoas da minoria muçulmana rohingya - desde que estes fugiram da campanha de limpeza étnica lançada em 2017 pelo exército birmanês em Myanmar.

"Muitos estão numa condição muito vulnerável e aparentemente estão a sofrer desidratação extrema. Entendemos que vários refugiados perderam as suas vidas e que as mortes aumentaram nas últimas 24 horas", disse Indrika Ratwatte, diretor do ACNUR para Ásia e Oceânia, em Banguecoque.