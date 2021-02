Actualidade

Uma equipa de 29 peritos de todos os continentes, liderada por Maria João Feio, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) de Coimbra, concluiu que a qualidade ecológica dos rios no mundo é fraca.

O estudo, que abrangeu 88 países, revela "fraca qualidade ecológica dos rios em todo o mundo e a sua elevada perda de biodiversidade", afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota hoje divulgada.

"Cerca de metade dos troços ou rios analisados encontra-se abaixo do nível aceitável na Europa e nos Estados Unidos, um terço na Austrália e um quarto na Coreia do Sul", sublinha a UC.