Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SPEPH) e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESS-IPP) assinaram um protocolo para uma parceria que tem em vista desenvolver a formação na área da paramedicina.

Segundo a SPEPH, que defende há muito a reformulação da formação de todos os intervenientes na emergência médica, para lhes dar mais competências e autonomia, o protocolo tem a duração de três anos.

No inicio deste mês, em comunicado, a SPEPH tinha proposto, no âmbito da formação, a criação de três novos cursos, defendendo que os técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) deviam passar a ser designados de paramédicos, à semelhança do que acontece noutros países.