Migrações

O cargueiro italiano "Asso Trenta", com 232 migrantes resgatados no sábado, chegou hoje à Sicília, no sul de Itália, onde também desembarcaram 89 migrantes no domingo, informaram hoje os meios de comunicação italianos.

Os 232 migrantes resgatados pelo "Asso Trenta" - que estava previsto chegar ao porto no domingo, mas sofreu um atraso devido às más condições meteorológicas - serão submetidos a testes à covid-19 no cargueiro e, posteriormente, transferidos para o navio "Allegra", onde serão submetidos ao período de quarentena.

Há também um corpo no porão de carga, mas não foi informado se está relacionado com o resgate dos migrantes.