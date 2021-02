Covid-19

Mais de 80% das imobiliárias registaram quebras nas transações e na procura de imóveis em janeiro, em termos homólogos, e mais de 70% reportam uma diminuição nestes indicadores face ao mês anterior, segundo um inquérito da associação setorial.

Num comunicado divulgado hoje, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) considera que "estes números são desanimadores e retratam as consequências do confinamento que entrou em vigor a 15 de janeiro, impedindo as empresas de mediação imobiliária de desenvolver a sua atividade normalmente, por não poderem realizar visitas presenciais".

Segundo as conclusões do Barómetro APEMIP - Janeiro 2021, realizado junto dos profissionais imobiliários a operar em Portugal, comparando a venda de imóveis no mês de janeiro com o mês anterior, 77,4% dos inquiridos confirmam uma quebra nas transações, contra 18% que indicam que o negócio se manteve e 4,6% que declaram que terá aumentado.