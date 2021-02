Covid-19

As escolas e creches reabriram hoje em grande parte da Alemanha, após dois meses fechadas, apesar dos receios de uma terceira onda da pandemia de covid-19 causada pela propagação da variante inicialmente detetada no Reino Unido.

As crianças voltaram à creche ou à escola esta manhã em 10 dos 16 estados alemães, depois de já terem sido reiniciadas em outros dois 'Länder': a Baixa Saxónia e a Saxónia.

"É bom que muitas escolas da Alemanha estejam gradualmente a retomar o ensino presencial", considerou a ministra da Educação do país, Anja Karliczek, acrescentando que "as crianças, principalmente as mais novas, precisam umas das outras".