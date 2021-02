Actualidade

O plano de reestruturação e recapitalização da companhia aérea angolana TAAG já custou aos cofres do Estado cerca de 700 milhões de dólares (577 milhões de euros), disse hoje o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas Abreu.

O ministro, que falava na abertura do Angola Aeronautic e-Summit, destacou que o executivo "assume o compromisso" de manter a companhia de bandeira, por razões de prestação de um serviço público, e por razões de natureza económica, para promover a diversificação da economia angolana, apesar dos constrangimentos adicionais da covid-19.

"Neste esforço de reafirmação, a TAAG mereceu, mesmo em tempo adverso de pandemia, o apoio do executivo, na aquisição de seis aeronaves do tipo Dash-8 Q400, das quais três já chegaram ao país, bem como na aprovação e implementação do seu plano de reestruturação e recapitalização, o que, globalmente, representou para o país um esforço financeiro de aproximadamente 700 milhões de dólares", sublinhou o governante.