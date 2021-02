Covid-19

O Presidente do Senegal defendeu hoje o alargamento da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até final do ano e salientou que a dívida de África representa apenas 2% da dívida mundial.

"A dívida dos países africanos, nos 365 mil milhões de dólares [300 mil milhões de euros], representa apenas 2% da dívida mundial", argumentou Macky Sall na sua intervenção no 20.º Fórum Económico Internacional de África, que hoje decorre em formato virtual a partir de Paris.

Segundo o Presidente senegalês, "é preciso alargar a DSSI até final do ano, melhorar os termos dos contratos, fazer uma profunda reforma da governação económica e financeira a nível mundial e mudar a perceção de risco exagerada que é veiculada pelas agências de notação financeira quando avaliam os países africanos".