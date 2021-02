Actualidade

O candidato da oposição mais votado nas últimas eleições presidenciais no Uganda, Bobi Wine, anunciou hoje que vai retirar uma queixa que visava anular a vitória do Presidente Yoweri Museveni nas eleições de 14 de janeiro.

Robert Kyagulanyi Ssentamu, nome verdadeiro do deputado e antigo músico Bobi Wine, referiu que deu instruções aos seus advogados para iniciarem o processo de retirada da petição, apesar de o Supremo Tribunal do Uganda se preparar para começar a ouvir as provas, depois de receber declarações sob juramento relativas ao caso.

"Decidimos retirar o caso do (Supremo) Tribunal e devolvê-lo ao tribunal do povo", afirmou Kyagulanyi Ssentam, em declarações numa língua local do país.