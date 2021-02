Actualidade

José Domingos, secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), classificou Daviz Simango, líder do partido que morreu hoje vítima de doença, como "um pai exemplar" para Moçambique.

"Daviz Simango não foi apenas pai para o MDM", do qual foi fundador, "foi um pai exemplar para Moçambique inteiro", referiu, em declarações à Lusa a propósito da morte do líder da terceira força do parlamento.

José Domingos realçou o facto de Daviz Simango ter mostrado "que era possível acabar com a bipolarização que sempre esteve em voga em Moçambique, com dois partidos que se faziam representar", a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), de que fez parte antes de criar o MDM, em 2009.