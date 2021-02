Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, mostrou-se hoje "chocado" com o ataque a um comboio do Programa Alimentar Mundial (PAM) na República Democrática do Congo, que provocou a morte do embaixador italiano no país, Luca Attanasio.

"Chocado pelo ataque a um comboio do PAM na República Democrática do Congo e pelas vidas perdidas, entre as quais a do embaixador de Itália e de um militar", reagiu Charles Michel, através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Em italiano, o presidente do Conselho Europeu deseja "as sentidas condolências à família do embaixador e à sua escolta", e refere que "a segurança e a paz devem ser asseguradas".